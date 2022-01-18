أخطاء يجب تجنبها عند تصفيف شعرك

يمكن أن يكون إعداد تسريحة شعر أنيقة قبل الخروج من المنزل أمرا شاقا وبالتالي تكون أداة تصفيف الشعر بالحرارة هي أفضل حل للحصول على مظهر جميل ولكن ليس سراً أن الحديد الساخن أو الملقط يسبب ضررًا طويل المدى.

لكن التعرض المنتظم والمطول للحرارة يمكن أن يسبب تلفًا حتميًا لشعرك، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف وبهتانه، وترققه ونعرض لكم فيما يلي أبرز الأخطاء الخاصة بالعناية بالشعر وطرق تجنبها.

تخطي واقي الحرارة

هذا أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الجميع؛ حيث يعد واقي الشعر من الحرارة منتج لا غنى عنه لجميع أولئك الذين يحبون تصفيف شعرهم بشكل ويضيف طبقة من الحماية إلى خصلات شعرك التي تقلل من التلف الناتج عن الحرارة لأنها لا تصل إلى الشعر مباشرة بالإضافة إلى أنها تحبس الرطوبة في شعرك.

وتعمل معظم واقيات الحرارة بتركيبة مماثلة، ومع ذلك يفضل اختيار واقي على شكل بخاخ لأنه سهل الاستخدام للغاية؛ كما أنه ينتشر بالتساوي في جميع أنحاء الشعر.

عدم انتقاء النوع المناسب من أدوات التصفيف

خطأ شائع آخر يرتكبه معظمنا هو اختيار أدوات التسخين الخاطئة للاستخدام في المنزل؛ وينصح بإختيار ادوات تصفيف الشعر بعناية والتأكد من أنها خفيفة الوزن حتى يسهل تصفيف الشعر بها.

استخدام الكثير من الحرارة

من السهل جدًا المبالغة في رفع درجة الحرارة من أجل الحصول على تسريحة شعر مثالية؛ ولكن تذكر أن المزيد من الحرارة يعني المزيد من الضرر؛ ومن ثم فإن مراقبة درجة الحرارة أمر بالغ الأهمية لتجنب التلف الناتج عن الحرارة المفرطة؛ ويجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المثالية للشعر الجاف المسامي 180 درجة؛ وللشعر السميك لا يجب أن تتخطي 210 درجة؛ وضعي في اعتبارك أن أي شيء يتجاوز 210 درجة ليس آمنًا ويجب استخدامه بحذر.