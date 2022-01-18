الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير أمريكى من السفر إلى 22 دولة بسبب كورونا

السفر
السفر

نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بعدم السفر إلى 22 دولة منها والبحرين وقطر وإسرائيل وأستراليا وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي بسبب مخاوف متعلقة بكوفيد-19.

ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، وأبلغت الأمريكيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، وتشمل أيضا بنما وجزر الباهاما وبوليفيا.

وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن عدد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية ارتفع بنحو 33 بالمئة عن الأسبوع الماضي، فيما زاد عدد الوفيات 40 بالمئة تقريبا.


وأضافت روشيل والينسكي في إفادة إعلامية أنه من المتوقع أن تبلغ الإصابات، المدفوعة حاليا بانتشار المتحور أوميكرون، ذروتها في الأسابيع المقبلة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 6.45 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 2.2 % مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت مسيسيبي زيادة بنسبة 3.8 %، في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 608 آلاف و768.

وسجلت أوهايو أكبر عدد من حالات الوفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 363 شخصا.

قطر الارجنتين الأمراض الوقاية السفر المراكز الأمريكية

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وائل لطفي

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