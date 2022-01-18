ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 66.4 مليون

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، حتى الساعة 0612 صباحا بتوقيت نيويورك مقارنة بالتوقيت ذاته من يوم أمس، لتصل إلى 66.4 مليون إصابة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 7.18 مليون إصابة، بزيادة قدرها 3.1 % عن نفس المدة من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 5.2 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس اليوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 174 ألفا و586 حالات.

وسجلت ولاية نيو جيرسي أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 300 شخصا.

وقد أكد معظم الأمريكيين، أن الرئيس جو بايدن تعامل بشكل سيئ في إدارة أزمة وباء كورونا "كوفيد 19" التي تتعرض لها الولايات المتحدة رغم انتقاداته لسلفه دونالد ترامب في إدارة هذا الملف.

وبحسب استطلاع للرأي يعتقد 64 % من الأمريكيين، أن استجابة الرئيس جو بايدن لمواجهة وباء كورونا "تسير بشكل سيئ'' فيما وصلت نسبة الرضا عن أدائه إلى مستوى منخفض جديد بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه كل من موقع "YouGov" وقناة "CBS News" الأمريكية كيف تضائل الدعم للرئيس بايدن في العام الماضي 2021.

غضب أمريكي من إدارة بايدن لأزمة كورونا

وكشف استطلاع الرأي أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تعمل بشكل سيء في إدارة كوفيد 19، حيث وصل تقييم جو بايدن في التعامل مع الجائحة لأدنى نقطة دعم منذ توليه الرئاسة.

وجد الاستطلاع، الذي صدر الأحد، أن 64 % من الأمريكيين غير راضين عن الإدارة الحالية لمجابهة كورونا، بينما يعتقد 36 % فقط أن جهود الحكومة الأمريكية لمجابهة الوباء "تسير على ما يرام''.