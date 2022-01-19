أفضل صور «كيت ميدلتون» وفقًا لمصور العائلة المالكة «كريس جاكسون»

شارك المصور الملكي “كريس جاكسون" صوره المفضلة لكيت ميدلتون وذكر لموقع "إنسايدر" أنه يستمتع بالتقاط لحظات غير عادية وغير متوقعة بينما يمارس أفراد العائلة المالكة واجباتهم؛ ونعرض لكم فيما يلي بعض هذه الصور.

كيت ميدلتون

التقط المصور الملكي “كريس جاكسون” صورة مؤثرة لدوقة كامبريدج أثناء زيارتها لمقبرة حرب كرانجي كومنولث في سنغافورة في عام 2012، ولحظة التقاط الصورة تحديدًا بينما كانت “ميدلتون” تغادر المقبرة، ووصف جاكسون الصورة بأنها واحدة من الصور الجميلة التي التقطتها مع دوقة كامبريدج.

كيت ميدلتون

ألتقط جاكسون صورة أخري لميدلتون وهي تهبط من قمم الجبال في مركز تعليمي خارجي في عام 2015.

كيت ميدلتون

صورة ثالثة ذكرها “جاكسون” أن المعجبين الملكيين وصفوا هذه الصورة لعام 2017 لميدلتون في قصر كينجستون بأنها أكثر من الرائعة، وتظهر الدوقة في طقس بريطاني نموذجي للغاية عندما أخلت مظلتها.

إحدى صوره المفضلة لدوق ودوقة كامبريدج هي من زيارة عام 2017 لمتحف “دورسيه” فى باريس، وتظهر في الصورة الدوقة بين مضارب الساعة، وهي تنظر إلى اليسار قليلاً، إنه أمر غير معتاد قليلاً، إنها تبرز من الارتباطات الملكية.

كيت ميدلتون

صورة أخرى مفضلة للمصور الملكي مأخوذة للزوجين من جولتهما الملكية في باكستان لعام 2019، حيث كانا يغادران مسجد بادشاهي في لاهور.

وقال “جاكسون” إنه التقط هذه الصورة بينما كان ويليام وميدلتون ينهيان جولتهما في الموقع التاريخي.

كيت ميدلتون

كما صور “ويليام” و"ميدلتون" وهم يتشاركون لحظة وراء الكواليس في حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" لعام 2021



كيت ميدلتون

وأطلق “جاكسون” على صورة الزفاف الملكية هذه إحدى صوره المفضلة في مسيرته المهنية على الإطلاق.

وأضاف أن الحظ حالفه بكونه مصورًا ملكيًا كي يحضر في الصفوف الأمامية في الزفاف الذي شاهده أكثر من ملياري شخص حول العالم، والتقط الصورة في اللحظة التي ظهر فيها دوق ودوقة كامبريدج على درج وستمنستر آبي في يوم زفافهما، ودخلوا النور، على ما أعتقد، باعتباره رمزًا للشروع في المستقبل سويًا

جدير بالذكر أن المصور الملكي كريس جاكسون سبق وأصدر كتابين للتصوير الفوتوغرافي: هم "إليزابيث الثانية: ملكة لعصرنا" و“النظام الملكي الحديث: العائلة المالكة البريطانية اليوم”.