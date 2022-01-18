الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في مرحلة الإعداد النشط

لافروف وزير الخارجية
لافروف وزير الخارجية الروسي

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ​ماريا زاخاروفا​، على اللقاء المرتقب، بين وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، ونظيره الأمريكي ​أنتوني بلينكن​.

وقالت زاخاروفا: "يجري الإعداد لهذا اللقاء حاليا، وسنعلن عنه بمجرد تأكيده، لكن أستطيع تأكيد، أن اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، في مرحلة الإعداد النشط حاليا".

وفي السياق ذاته، لفتت مسؤولة رفيعة في ​الخارجية الأمريكية​، إلي أن الوزير بلينكن، تحدث مع نظيره الروسي لافروف، واتفق الاثنان على جدوى عقد لقاء شخصي بينهما.

جاء ذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، الذي بحثا خلاله الضمانات الأمنية الروسية المطروحة على ​الناتو​ والوضع حول ​أوكرانيا​.

والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تأمل في استئناف محادثات الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، شريطة تلقيها ردا مكتوبا ملموسا من واشنطن أولا.

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2021، أوردته وكالة (تاس) الروسية - "آمل أن نتمكن من الاستئناف.. لكن هذا سيعتمد على رد الولايات المتحدة الملموس كتابة على مقترحاتنا".

وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية الامريكي روسيا أوكرانيا الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

الصحة العالمية تُحذر: «أوميكرون» خطير وينتشر بكثافة

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشواق مسامر

أشواق مسامر تكتب: متى تكون عدوًا لنفسك؟!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني