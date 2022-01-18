زاخاروفا: اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في مرحلة الإعداد النشط

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ​ماريا زاخاروفا​، على اللقاء المرتقب، بين وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، ونظيره الأمريكي ​أنتوني بلينكن​.

وقالت زاخاروفا: "يجري الإعداد لهذا اللقاء حاليا، وسنعلن عنه بمجرد تأكيده، لكن أستطيع تأكيد، أن اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، في مرحلة الإعداد النشط حاليا".

وفي السياق ذاته، لفتت مسؤولة رفيعة في ​الخارجية الأمريكية​، إلي أن الوزير بلينكن، تحدث مع نظيره الروسي لافروف، واتفق الاثنان على جدوى عقد لقاء شخصي بينهما.

جاء ذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، الذي بحثا خلاله الضمانات الأمنية الروسية المطروحة على ​الناتو​ والوضع حول ​أوكرانيا​.

والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تأمل في استئناف محادثات الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، شريطة تلقيها ردا مكتوبا ملموسا من واشنطن أولا.

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2021، أوردته وكالة (تاس) الروسية - "آمل أن نتمكن من الاستئناف.. لكن هذا سيعتمد على رد الولايات المتحدة الملموس كتابة على مقترحاتنا".