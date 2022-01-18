الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالنصب على راغبي السفر في الغربية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة بالغربية، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

 وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.

وأكدت التحريات أن المتهم استولى على مبالغ مالية من المجني عليهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهم، على خلاف الحقيقة، ورفض المتهم رد المبلغ .

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته “3 جوازات سفر بأسماء مختلفة - 4 عقود عمل بدولة عربية بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى”.

كما ضبط بحوزته "هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتساب"  مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدول العربية الامن العام الاستيلاء على أموال استيلاء على أموال التحقيقات المحادثات النصب علي راغبي السفر السفر للخارج

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وائل لطفي

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