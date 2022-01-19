الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة جديدة: إغلاق المدارس بسبب كورونا يؤثر علي الصحة العقلية للأطفال

أطفال
أطفال

 كانت السنوات القليلة الماضية والوقت الحالي مضطرباً لدى غالبية الأشخاص بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد ولابد أن الطلاب يشعرون بنفس الشعور، ويؤثر إغلاق المدارس هذا على الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبحث جديد نُشر يوم الثلاثاء في “JAMA Pediatrics”، والذي نظر إلى الأطفال والمراهقين من 11 دولة ونعرض لكم نتائج هذه الدراسة وفقًا لموقع “هيلث”.
 

 معدلات بدانة الأطفال بسبب عمليات الإغلاق الاجتماعي 

توصلت الدراسة التي تم إجراؤها في  بنجلاديش والبرازيل وكندا والصين وإيطاليا واليابان وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن الأطفال يعانون من مشاكل نفسية وجسدية مثل  القلق والاكتئاب وانخفاض النشاط البدني وانعدام الأمن الغذائي بسبب إغلاق المدارس وحالات الإغلاق الاجتماعي.

وطبقًا لنتائج هذه  الدراسة التي تتبعت أطفال 11 دولة فقد انخفض النشاط البدني لدى الأطفال بنسبة الربع إلى النصف وهذه النسبة تدعو للقلق؛ كما  قدرت دراسة أمريكية أن شهرين من إغلاق المدارس سيؤدي إلى زيادة بنسبة 11٪ في بدانة الأطفال، وحوالي ربع المراهقين في كندا وإنجلترا أبلغوا عن أعراض اكتئاب متزايدة؛ لاسيما وان موجات عدوى فيروس كورونا تعني أن الأطفال قد غيروا الطرق التي يتعلمون بها عدة مرات على مدار العام؛ و قد يكون من الصعب التعامل مع هذا الاضطراب في الروتين.

تأثير إغلاق المدارس على الصحة العقلية للأطفال 

وأفصح الخبراء العالميين أنه لا يمكن المبالغة في الخسائر التي أحدثها إغلاق المدارس والعزلة الاجتماعية على الصحة العقلية للأطفال، فلا يقتصر الأمر على إغلاق المدرسة فحسب، بل إن كل الأشياء التي تأتي مع المدرسة هي حقًا مهمة للصحة العقلية للأطفال مثل التفاعل مع أقرانهم، والحصول على دعم الصحة العقلية، والتواصل مع المعلمين وهذه حقًا مكونات مهمة للصحة العقلية.

جدير بالذكر أن هناك بعض الدراسات الأخري تزعم أن عمليات الأغلاق الناتجة عن الفيروس بما فيها إغلاق المدارس أدت لتحسين نوم الاطفال.

اطفال اكتئاب إغلاق المدارس الصحة العالمية الصحة العقلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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