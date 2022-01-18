صور مسربة تكشف آثار بركان تونجا

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أنه تم تسريب الصور الجوية التي أعدتها قوة الدفاع النيوزيلندية لحكومة تونجا عبر الإنترنت وتظهر أن بعض المناطق تعرضت لدمار كارثي تسبب فيه تسونامي وثوران بركاني بينما لم يصاب البعض الآخر بأذى نسبيًا.

وتظهر الصور الجوية بعض المناطق مغطاة بالرماد ومباني متضررة، بينما تظهر صور أخرى أجزاء من البلاد تبدو سليمة، وتم التقاطهم من قبل قوة الدفاع النيوزيلندية خلال رحلة استطلاعية أمس الاثنين وتم تجميعهم في تقرير للحكومة التونجية، ثم تم تسريب الصور على الإنترنت.

وتابعت أنه بعد رحلة الاستطلاع، شاركت قوات الدفاع النيوزيلندية عددًا قليلاً من الصور مع وسائل الإعلام، معظمها يظهر أفراد الدفاع أثناء العمل، بدلاً من لقطات للجزر، ترسم الصور الأربعون التي تم تسريبها صورة أكمل بكثير للأضرار التي لحقت بالبلد، وتتضمن شروحًا حول خطورة الضرر.

ووصفت قوة الدفاع النيوزيلندية الأضرار هناك بأنها "واسعة النطاق مع تدمير جميع المباني باستثناء أكبرها أو تعرضها لأضرار بالغة"، كما تم تقييم العديد من المناطق على أنها ذات أضرار محدودة، مثل الرماد على أسطح المباني، وبرك الفيضانات السطحية أو الحطام.



واكدت الصحيفة انه تم الحكم على آخرين بأنهم تعرضوا لأضرار "كارثية"، وفقًا للملاحظات الموجودة على الصور، ولوحظ أن جزيرة أتاتا بها "عدد كبير من المباني المفقودة، ومن المحتمل أن تكون الهياكل المتبقية قد تضررت من الفيضانات، حيث تم اقتلاع العديد من الأشجار، مع انتشار الحطام في جميع الأنحاء.

وتابعت انه تم تقييم جزيرة مانجو، وهي جزيرة منخفضة يسكنها 69 شخصًا، على أنها "أضرار كارثية" حيث رصدت الأمم المتحدة علامة استغاثة من جزيرة مانجو مما أثار القلق على السكان.

وقالت وزارة الدفاع النيوزيلندية "لوحظت أضرار كارثية مع تدمير القرية بأكملها. وأقيمت ملاجئ مؤقتة من القماش المشمع في المناطق العليا بالجزيرة، حيث قالت الصورة انه شوهد حطام في جميع أنحاء القرية".