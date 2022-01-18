الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك شركة سياحية بتهمة النصب على المواطنين

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي مالك شركة سياحية بتهمة النصب على المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للخدمات السياحية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة بإنشاء الشركة المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالباً منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، ثم يزعم لهم بأن الشركة متعاقدة مع أحدى المنتجعات بإحدى المدن الساحلية، ويمكنهم من التعاقد لشراء حصص ملكية  فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" على خلاف الحقيقة، وتمكن من خلال ذلك بالاشتراك مع (محاسب بذات الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية جراء ذلك.   

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته 22 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" ببعض المدن الساحلية – كمية من المطبوعات تحوى صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية والتى يتم إيهام عملاء الشركة بضرورة دخولهم السحب عليها – كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد – 2 أكلاشيه تقرأ بصمتهما بإسم الشركة المشار إليها – كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه).

بتكثيف التحريات تبين قيام المذكورين بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه، وبسؤال اثنين من المجني عليهم قرّرا تعرّضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاموال العامة النصب والاحتيال الجريمة المنظمة النصب علي المواطنين النصب والاحتيال علي المواطنين جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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