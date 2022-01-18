طلبت النيابة العامة بالغربية الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص مصابين؛ نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق "طنطا - قطور" القديم في نطاق قرية دمشيت بدائرة مركز طنطا التابعة لمحافظة الغربية، للاستماع لأقوالهم حول تفاصيل الحادث.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نصف نقل بطريق "طنطا - قطور" القديم، ما أدى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة وتعطل حركة السيارات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.