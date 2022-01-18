الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص مصابين نتيجة حادث تصادم

مصابين نتيجة حادث
مصابين نتيجة حادث تصادم

طلبت النيابة العامة بالغربية الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص مصابين؛ نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق "طنطا - قطور" القديم في نطاق قرية دمشيت بدائرة مركز طنطا التابعة لمحافظة الغربية، للاستماع لأقوالهم حول تفاصيل الحادث.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نصف نقل بطريق "طنطا - قطور" القديم، ما أدى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة وتعطل حركة السيارات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

الأجهزة الأمنية مستشفى طنطا الجامعي محافظة الغربية حادث تصادم سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«الأرصاد»: سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر لسنوات مقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني