غادة علي تشارك في لقاء حنفي جبالي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له، والذي يضم النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا المهمة التي تهم الطرفين، ودعم المواقف المشتركة بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية الدولية.

وحضر اللقاء السفير شريف البديوي سفير مصر في أبوظبي.

لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

النائبة غادة على عضو التنسيقية تشارك في زيارة واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية

وكانت قد شاركت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جولة بواحة الكرامة بمدينة أبوظبى وجامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد البرلماني برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والذى يزور دولة الإمارات حاليا.

لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

واستهل الوفد البرلماني زيارته بجولة بواحة الكرامة، واستعرض مراسم حرس الشرف، ووضع إكليلا أمام نصب الشهيد، كما سجل رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له كلمة في سجل الزوار تعبر عن التقدير لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، كما قام الوفد البرلماني بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في زيارة برلمانية رسمية للإمارات

وكان قد وصل الأحد الماضي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني يضم النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.