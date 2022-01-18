الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غادة علي تشارك في لقاء حنفي جبالي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

لقاء رئيس المجلس
لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له، والذي يضم النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا المهمة التي تهم الطرفين، ودعم المواقف المشتركة بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية الدولية.

وحضر اللقاء السفير شريف البديوي سفير مصر في أبوظبي.

272028558_297142439103830_789087531226996014_n
لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

النائبة غادة على عضو التنسيقية تشارك في زيارة واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية

وكانت قد شاركت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جولة بواحة الكرامة بمدينة أبوظبى وجامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد البرلماني برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والذى يزور دولة الإمارات حاليا.

271935153_297142395770501_2591492661905520216_n
لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

واستهل الوفد البرلماني زيارته بجولة بواحة الكرامة، واستعرض مراسم حرس الشرف، ووضع إكليلا أمام نصب الشهيد، كما سجل رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له كلمة في سجل الزوار تعبر عن التقدير لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، كما قام الوفد البرلماني بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

271990051_297142379103836_1765164137393585884_n
لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في زيارة برلمانية رسمية للإمارات

وكان قد وصل الأحد الماضي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني يضم النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.

272039862_297142349103839_7627600899031355482_n
لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي المجلس ابوظبى المستشار حنفي جبالي النائبة غادة علي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات

«الأرصاد»: سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر لسنوات مقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني