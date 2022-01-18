الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أعاصير فلوريدا تهدد ٥٠ مليون أمريكي.. وتحذيرات من وصولها لواشنطن

الاعاصير تضرب الولايات
الاعاصير تضرب الولايات المتحدة

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على العاصفة الشتوية القاسية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية واستهدفت الولايات الشمالية الشرقية.

وقالت الصحيفة إن العاصفة المستمرة في ضرب جميع أنحاء الولايات الشمالية الأمريكية وتسببت في تساقط الثلوج بشكل كبير وعواصف رعدية قوية ورياح عاتية في شمال شرق الولايات المتحدة منذ أمس حتى اليوم بالإضافة إلى موجات ثلجية نادرة وأعاصير مميتة في فلوريدا.

وأضافت أن الأعاصير تهدد 50 مليون شخص ممن تلقوا تحذيرات بشأن الطقس الشتوي صباح اليوم، حيث أثرت العاصفة الضخمة على مساحة شاسعة من البلاد تمتد من فلوريدا إلى مين.

وأعلنت شركات النقل تضرر السفر الجوي تضرر بشدة، حيث تم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية أمريكية صباح الاثنين بعد إلغاء 3000 رحلة جوية أمريكية الأحد، كما انقطع التيار الكهربائي لأكثر من 180 ألف عميل من جورجيا إلى نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أنه في فلوريدا شهدت منطقة بانهاندل في شمال غرب الولاية تساقطًا نادرًا للثلوج، كما تسبب النظام أيضًا في حدوث أعاصير عبر ولاية فلوريدا دمرت أو ألحقت أضرارًا بالعشرات من المنازل المتنقلة.

وتابعت أن مدينتي نيويورك وبوسطن قد نجت من أعنف تساقط للثلوج، وكان يتراكم على ارتفاعات أعلى في غرب ماساتشوستس، وشرق بنسلفانيا وأجزاء من نيو إنجلاند.

وأشارت إلى أنه في ظل التحذير من عاصفة رعدية شديدة ساري المفعول في مدينة نيويورك في وقت مبكر من يوم الاثنين، فان الرياح العاتية تجعل السفر عبر المنطقة أمرًا صعبًا. 

الولايات المتحدة ارصاد نيويورك عواصف رعدية عواصف نادرة الثلوج جورجيا بنسلفانيا

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