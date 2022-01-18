«الدين وتنظيم الأسرة».. ندوة حول تحديد النسل في إحدى قرى زفتى

نظم مركز إعلام زفتى، بالتعاون مع الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، التابعة لمركز ومدينة زفتي، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الدين و تنظيم الأسرة" بمقر قاعة الوحدة.

تحدث في الندوة الشيخ أحمد عبد الرؤوف حسن امام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الغربية، موضحًا ان بناء المجتمع يحتاج إلى بناء الأسرة.

وتطرق عبد الرؤوف، إلى أسس اختيار الزوجة في الإسلام، وقال إن التنظيم سنة كونية فقد خلق الله السموات والأرض ستة أيام رسالة للناس جميعا بالتنظيم، وأضاف الشيخ أحمد، أن الدين يحث على تربية الأبناء على أساس الدين، وقال إن تنظيم الاسرة حديثا باستخدام وسائل تنظيم الاسرة ليست محرمة شرعاً وأن الذرية ليست بكثرة الاولاد، ولكن بكيفية تنشأتهم وتربيتهم وجعلهم يفيدون المجتمع ويثرون الأسرة ومن حولها.

وبين الخطيب، الفرق بين التنظيم والتحديد وأن التنظيم هو التباعد بين الأبناء وحسن تنشئتهم بيئيًا وصحيًا واجتماعيًا ونفسيًا ومنحهم الفرصة في تعليم جيد، وفي النهاية نتج عن الندوة بعض التوصيات و منها تكثيف الندوات الإعلامية لرفع الوعى لدى فئات المجتمع والعمل على تربية الأبناء على أساس طاعة وحب الرسول، ومراعاة الأصول والقواعد الدينية والإجتماعية ومراقبة الله في كافة الأعمال وتنشئتهم على حب الله والوطن وزرع الانتماء في نفوسه.

حضر الندوة كلًا من تامر أبو شادى سكرتير مدير مكتب الرئيس الوحدة، أدار الندوة احمد عادل مجاهد مسئول وحدة الاعلام السكاني، السيد سعد الله ىالغرباوي أخصائي إعلام، تحت إشراف عبد الله الحصري، مدير مجمع الاعلام، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.

مركز إعلام زفتى

مركز إعلام زفتى