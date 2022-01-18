أبرزها «ضيعة القطط البيضاء».. صفاء عبد المنعم تشارك بـ 6 أعمال في معرض الكتاب

حالة من الزخم والإبداع تعيشها الكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم، حيث تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقه في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير 2022.

حيث صدر لصفاء عبد المنعم عن دار شان للنشر والتوزيع بالأردن، رواية للناشئة تحت عنوان "ضيعة القطط البيضاء". وعن الرواية قالت "عبد المنعم" لــ "الدستور": تحكى رواية "ضيعة القطط البيضاء"، عن مكان جميل يسمى الضيعة من كثرة الخضرة. يعيش فيها مجموعة من القطط البيضاء، تحكمهم الجدة الحكيمة، وقبل وفاتها يتم أختيار حاكم جديد بالأنتخاب بينهم، فيتم إختيار القط بنى الشجاع، تمر الأيام ويكبر أبن الحاكم ويسأل والده: هل سيصبح حاكما للضيعة بعد أبيه، يقول له والده: أن الحكم هنا بالانتخاب، لأنها ليست مملكة أبن الحاكم يصبح حاكما، غضب منه الابن، وقال له: سوف أصبح واحدا من عامة الشعب بعد أن كنت أبن الحاكم، وذهب غاضبا من والده عند مملكة الغربان فى أعلى الجبل، يغضب الأب كثيرا مما فعله ابنه، فيقرر أن يترك الحكم، ويصعد إلى مملكة الغربان بمفرده حتى يعيد ابنه الهارب من هناك.

وتابعت "عبد المنعم": كان القط بنى يحب الرسم كثيراً، فقرر أن يأخذ معه بعض أدوات الرسم كى يرسم رحلة صعوده إلى الجبل عند مملكة الغربان، وما حدث. كان حاكم مملكة الغربان يكره القطط البيضاء بسبب عداوة قديمة بينهما منذ أيام الأجداد.

يعلم الحاكم الجديد بما حدث، فيأخذ جيش من القطط ويصعد إلى الجبل، ويعود الجيش منتصرا، ويعود القط الغاضب بعد أن يعرف مكر الغربان لأن ملك الغربان طلب منه أن يقتل والده فيرفض الفكرة. ويعود الجميع إلى الضيعة وهم سعداء بالانتصار. وتشرق الشمس الدافئة على الضيعة وهم سعداء بالانتصار.

"حكايات سندرا" كتاب للأطفال

كما صدر حديثا عن المجلس القومي لثقافة الطفل، للكاتبة صفاء عبد المنعم أيضا، كتاب "حكاية سندرا"، وطبعة جديدة من رواية "التى رأت"، والمجموعة القصصية "أشياء صغيرة وأليفة" عن دار إضاءات للنشر والتوزيع. ورواية "امرأة الريح" والمجموعة القصصية "الليالى" عن دار أكوان للنشر والتوزيع.

إطلالة على مسيرة الكاتبة صفاء عبد المنعم الإبداعية

ويتنوع إنتاج الكاتبة صفاء عبد المنعم الأدبي ما بين فن القصة القصيرة والرواية٬ بجانب الكتابة للأطفال، وباحثة في الدراسات الشعبية.

فمن روايات الكاتبة صفاء عبد المنعم: «فوق الشجرة طاووس»، «من حلاوة الروح٬ «امرأة الريح»٬ «التي رأت»٬ «في الليل لما خلي»٬ «قال لها يا إنانا». بالإضافة إلى المجموعات القصصية: «أشياء صغيرة وأليفة»٬ «الليالي»٬ «بشكل أو بآخر»٬ «الألعاب الخطرة»٬ «حكايات جدتى»، «تلك القاهرة»، «بنات فى بنات»، «أنثى الخيال»٬ «أحضان بيكاسو»، «حديث مع كافكا»، «عادي جدا طبعا» والصادرة عن دار النسيم٬ ورواية «فوق الشجرة طاووس» والصادرة عن دار ابن رشد.

من بين عام 1984 إلى عام 2021 أصدرت الكاتبة صفاء عبد المنعم حوالى 37 كتابا بين القصة والرواية وكتب الأطفال والدراسات الشعبية، حيث لها كتاب "أغانى وألعاب شعبية" للأطفال وكتاب "داية وماشطة" الذى صدر عن دار غراب للنشر والتوزيع، وكتاب "يوميات مديرة مدرسة" عن دار روافد للنشر والتوزيع.

وتتسم رحلة الكاتبة صفاء عبد المنعم بالتنوع والثراء.كما أنها تقيم ورش حكى للأطفال وتدريب الأطفال الموهوبين منذ عام 2011 حيث كانت تعمل مديرة مدرسة تابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية.