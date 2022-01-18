محافظ دمياط تتابع تطوير طريق الدكتور علي مشرفة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم الثلاثاء، حيث اطلعت "المحافظ" على الموقف الحالى بالقطاع الجارى تنفيذه بالطريق المؤدى لميدان الشهابية، بعد توسعته وإنشاء جزيرة وسطى تتضمن برجولات ومقاعد، وأيضاً موقف شبكات المرافق للبدء فى رصف الطريق بالاتجاهين.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه يُعد أكبر مشروع تطوير وتنسيق حضارى متكامل بمدينة دمياط بطول ٧.٥ كم، ويمر بأهم المناطق بالمدينة، حيث يتضمن رفع كفاءة الجزيرة الوسطى و انشاء أرصفة جانبية و أماكن انتظار سيارات وأيضاً بالوعات صرف مياه الأمطار و رصف الطريق وتخطيطه وانارته.