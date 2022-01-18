الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا بجامعة بنها

من جانب الاجتماع
من جانب الاجتماع

شارك الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد مصطفي لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي استضافته جامعة بنها بمقرها الجديد بمدينة العبور، وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، ونخبة من رؤساء الجامعات ونواب الدراسات العليا والبحوث بالجامعات المصرية المختلفة.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة البحث العلمي داخل الجامعات المصرية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن المشروعات التي تخدم القضايا التنموية، والتحديات التى تواجه الإقليم الذى تنتمى إليه الجامعة جغرافياََ من خلال برامج زمنية محددة.

وأضاف النعماني، أن الاجتماع ناقش أيضاً دور البحث العلمي في الثورة الصناعية والاستفادة من مخرجات البحث العلمى والابتكار في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية، لما له من تأثير كبير على النهوض بالاقتصاد القومى.

سوهاج طلاب عمان الجامعات خلال

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