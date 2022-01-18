الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تنقذ شخصًا احتُجز داخل أسانسير فى أكتوبر

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إنقاذ أحد الأشخاص عقب تعطل الأسانسير به فى مساكن الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

البداية كانت بتلقي مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة باحتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بمدينة الفردوس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من إنقاذه وخروجه دون إصابات.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية الجيزة الأسانسير أكتوبر تعطل الأسانسير

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وائل لطفي

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