الحماية المدنية تنقذ شخصًا احتُجز داخل أسانسير فى أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إنقاذ أحد الأشخاص عقب تعطل الأسانسير به فى مساكن الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

البداية كانت بتلقي مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة باحتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بمدينة الفردوس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من إنقاذه وخروجه دون إصابات.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.