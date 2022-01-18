الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لعامل بتهمة الاعتداء على طفلة فى مدخل عقار بعابدين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات بتهمة الاعتداء على طفلة فى مدخل عقار سكنها في منطقة عابدين. 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه عامل بالاعتداء على ابنتها الطفلة، واعتياده مطاردتها في محل سكنها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة اتهام المتهم، وأنه اعتاد مراقبة المجنى عليها، وأثناء دخولها إلى العقار التي تسكن فيه المجنى عليها يقوم بتتبعها.

وتبين من أقوال الطفلة المجنى عليها، أن المتهم قام بالاعتداء عليها، لتأمر النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة عابدين منطقة عابدين طفلة قسم شرطة عابدين

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