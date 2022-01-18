الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في حادث تصادم بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين على طريق " طنطا - قطور" القديم في نطاق قرية دمشيت بدائرة مركز طنطا التابعة لمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نصف نقل بطريق "طنطا - قطور " القديم مما أدى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة وتعطل حركة السيارات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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