الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها نيويورك وباريس.. جولة حول أسابيع الموضة العالمية 2022

أسابيع الموضة
أسابيع الموضة

بعد شهر الموضة المزدحم وعودة الأحداث الشخصية في سبتمبر 2021، من المتوقع أن تحمل أسابيع الموضة لخريف 2022 القادمة نفس الزخم، على الرغم من تهديد أوميكرون وارتفاع أعداد حالات الإصابة بكوفيد19.

أعلنت كل من نيويورك ولندن عن استمرارهما استضافة مزيج من العروض التقديمية الحية والرقمية في فبراير، بينما تتوقع جوتشي العودة إلى أسبوع الموضة في ميلانو لأول مرة منذ عامين، في غضون ذلك لا تزال باريس تستعد لأسبوع الأزياء الراقية القادم في وقت لاحق من شهر يناير. 

أسبوع الموضة في نيويورك خريف 2022

وفقا لموقع «nylon» يبدأ أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2022 من الجمعة 11 فبراير إلى الأربعاء 16 فبراير (ماديًا أو رقميًا).

ومع الانتشار العالمي لمتغير أوميكرون، أعلنت CFDA عن إرشادات أمان كوفيد لجميع الحاضرين، والتي تتطلب من جميع الضيوف والأفراد تقديم دليل على التطعيمات، وارتداء أقنعة في الداخل في جميع الأوقات، سيكون هناك أيضًا سعة أقل للضيوف مع تباعد مناسب في أماكن العرض والتي من المرجح أن تقام جميعها في الداخل هذا الشتاء.

أسبوع الموضة بلندن خريف 2022

على غرار نيويورك، أعلن مجلس الأزياء البريطاني أن العروض تتبنى جدولًا مختلطًا، حيث تعقد مجموعة من العروض المادية والرقمية لكل من مجموعات الملابس الرجالية والنسائية، ومن المقرر أن يقام أسبوع الموضة في لندن بين الجمعة 18 فبراير وحتى الثلاثاء 22 فبراير.

يستضيف عدد كبير من العلامات التجارية التي تستمر أربعة أيام ، مثل Asai و Feng Chen Wang و Bethany Williams و Stefan Cooke و Yuhan Wang، في غضون ذلك ، لم تؤكد بربري بعد ما إذا كانت ستكشف النقاب عن مجموعتها خلال أسبوع الموضة في لندن.
 

أسبوع الموضة في ميلانو 2022

يعود أسبوع الموضة في ميلانو أيضًا على قدم وساق من الثلاثاء 22 فبراير وحتى الاثنين 28 فبراير، على الرغم من عدم وجود الكثير من الأخبار المحيطة بميلانو حتى الآن، ستعود Gucci للمرة الأولى منذ عامين في أسبوع الموضة في ميلانو. 

في الآونة الأخيرة كشفت Gucci النقاب عن أحدث مجموعاتها في لوس أنجلوس مع جمهور مرصع بالنجوم وعرض أزياء.

أسبوع الموضة في باريس خريف 2022

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأخبار في أسبوع الموضة في باريس، إلا أن مواعيد عروض خريف 2022 مجدولة بين الاثنين 28 فبراير وحتى الثلاثاء 8 مارس.

الموضة باريس ميلانو أزياء لندن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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