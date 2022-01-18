تضامن النواب: مشروع «صكوك الإطعام» نموذج متميز في الحماية المجتمعية

اعتبر المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، مشروع صكوك الأضاحى التى تنفذه وتشرف عليه وزارة الأوقاف واحداً من أنجح مشروعات التكافل الاجتماعى بين جميع المصريين.

وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم، إن التنفيذ الدقيق لهذا المشروع والإشراف الشخصى عليه من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جعل جموع المصريين يثقون فيه ثقة تامةـ ولذلك يبادرون بالاتجاه نحوه، مشيداً بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التى أكد فيها أنه في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وبعد النجاح الكبير والمبهر لمشروع صكوك الأضاحي فقد أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام بواقع 300 جنيه للصك مستهدفة توزيع 100 طن على الأسر الأولى بالرعاية شهريًّا لـ 100 ألف أسرة كمرحلة أولى.

وأعلن المهندس حسن المير، تأييده التام لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتنفيذ مشروع صكوك الإطعام، خاصة أنه يهدف إلى توريد وزارة التموين 100 طن لحوم شهريًّا إلى وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بدءاً من مطلع الشهر القادم فبراير 2022م وأن سعر صك الإطعام 300 جنيه ويمكن للشخص الواحد أن يشتري صكًا أو أكثر، موضحا أن طباعة الصكوك بدار الوثائق المؤمنة مسلسلة ومؤمنة دفعًا لأي محاولة تزوير أو تقليد للصك، وسيتم الاعلان عن أماكن توزيعها فور الانتهاء من طباعتها بدار الوثائق المؤمنة .

وأشاد المهندس حسن المير بتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التى أكد فيها أن التعاون مع وزارة الأوقاف يعد نموذجاً فريداً يحتذى به وأن التعاون بين مؤسسات الدولة وسيلة النجاح وأن مشروع "صكوك الإطعام" نموذج متميز في الحماية المجتمعية، وأن وزارة التموين يسعدها توقيع هذا البروتوكول مع وزارة الأوقاف لأنه عمل خيري في المقام الأول ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستحقين من أبناء الشعب المصري جميعاً

وناشد المهندس حسن المير المصريين خاصة من الأغنياء والقادرين المساهمة فى هذا المشروع الاجتماعى والإنساني والذى سيضرب المثل والقدوة فى التكافل المجتمعي بين المصريين فى أروع صوره، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيحقق نجاحات كبيرة خاصة أنه يتمشى مع سياسات الرئيس السيسى فى التوسع فى نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الرعاية لأهالينا البسطاء من الشعب المصرى العظيم.