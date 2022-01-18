الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة السلام

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس متهم-عاطل- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة محتويات سيارة بمدينة السلام بأسلوب كسر الزجاج، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية حول نشاط المتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم هو “إيهاب .ع”- عاطل -، قام بسرقة محتويات السيارات بمدينة السلام، وعقب القبض عليه عثر بحوزته على حقيبة بها مبلغ مالى وهاتفى محمول، واعترف بسرقته المضبوطات من داخل سيارة بدائرة القسم، كما أقر باعتياده سرقة محتويات السيارات من الداخل بأسلوب كسر الزجاج.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطل وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمناقشته أقر بسرقته الحقيبة من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة متهم سيارة

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وائل لطفي

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