بعد انتشار شائعة وفاته.. من هو حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة؟

انتشرت في الساعات الماضية شائعات تفيد بوفاة حفيد الفنان الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة، في حادث سيارة، الأمر الذي نفاه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عمر الشريف: «كل الأخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة».

وفي «ستورى» أخرى على حسابه على «إنستجرام» سخر من الفيديو الذي يزعم وفاته قائلا: «إهانة لأي شخص يعتقد أنني من الممكن أن أرتدي شرابا مثل هذا».

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن حفيد عمر الشريف: