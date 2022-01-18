الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد انتشار شائعة وفاته.. من هو حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة؟

حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف

انتشرت في الساعات الماضية شائعات تفيد بوفاة حفيد الفنان الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة، في حادث سيارة، الأمر الذي نفاه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عمر الشريف: «كل الأخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة».

وفي «ستورى» أخرى على حسابه على «إنستجرام» سخر من الفيديو الذي يزعم وفاته قائلا: «إهانة لأي شخص يعتقد أنني من الممكن أن أرتدي شرابا مثل هذا».

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن حفيد عمر الشريف:

  • عمر الشريف جونيور ولد في 28 نوفمبر 1983.
  • ممثل كندي وعارض أزياء ومؤلف وناشط مثلي الجنس يعيش حاليًا في الولايات المتحدة.
  • هو نجل طارق عمر الشريف، ابن عمر الشريف وفاتن حمامة.
  • درس عمر جونيور السياسة، وحصل على الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد.
  • والدته يهودية ووالده مسلم واعترف بمثليته الجنسية منذ سنوات.
  • من عام 2013 إلى عام 2015، كان المتحدث الرسمي باسم تحالف المثليين والمثليات ضد التشهير (GLAAD).
  • شارك في فيلمي «المسافر» و«حسن ومرقص» من بطولة عمر الشريف.
  • درس الفنون المسرحية في معهد لي ستراسبيرج.
  • عمل كممثل، وظهر في المسلسل القصير المصري لعام 2000 «وجه القمر»، مع جدته فاتن حمامة، والنجم أحمد رمزي.
  • شارك في المسلسل الكندي الناطق بالفرنسية «فيرجيني»، والفيلم الأيرلندي «الكتاب المقدس» لعام 2016.
  • في عام 2016 أعلن رغبته فى الزواج من الفنان سام سميث، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ88.
  • ظهر في الفيلم القصير عام 2017 «الساعة الحادية عشرة» من كتابة ليوناردو دي كابريو، والذي تم اختياره للعرض في مهرجان TriBeCa السينمائي.
  • كان مقدمًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الثالث والثمانين في عام 2011.
الولايات المتحدة فاتن حمامة عمر الشريف جونيور يهودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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