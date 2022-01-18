الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفراخ بـ28 للكيلو والبيض بـ42 للكرتونة.. أسعار الدواجن في الأسواق

دواجن
دواجن

واصلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق مع توافر المعروض من المزارع في الأسواق من المنتج وتراوح سعر البيض الأبيض والأحمر من 42 إلى 48 جنيهًا للكرتونة بينما تراوح  سعر البيض البلدي بين 48 إلى 55 جنيهًا للكرتونة، فيما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 25 و27 جنيهًا للكيلو تصل للمستهلك بـ28 و30 جنيهًا.

وتراوحت سعر  لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و25 جنيهًا للكيلو والدواجن بينما البلدي سعر 29 إلى 35 جنيهًا، في حين سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيهًا، في حين وصل سعر البانيه إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و12 جنيهًا، في حين سجل الكتكوت ساسو 7 إلى 10 جنيهات في حين سجل الكتكوت البلدي 9 جنيهات.

الفراخ ب28للكيلو والبيض ب42للكرتونة أسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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