الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال يدين الهجوم الحوثي على أبوظبي

المليشيات
المليشيات

أدانت الحكومة الصومالية هجوم الميليشيات الحوثية، أمس الإثنين، على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. 

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيانها: ندين بشدة الانفجار الذي وقع أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الصومالي، عبدي سعيد موسى علي، ندد بشدة بانفجار صهاريج محروقات في أبوظبي.

وقال وزير الخارجية الصومالي، إنني أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي، وباِسم حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، أتقدم بأحر التعازي للضحايا وعائلاتهم، فالأعمال الإرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة.

واكد البيان أن الصومال تؤكد تضامنها مع دولة الإمارات، شعبًا وحكومة، في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها. 

وفي سياق آخر، أدان "مجلس الدوما" الروسي هجوم الميليشيات الحوثية بشدة التي وقعت، أمس الإثنين، على منشآت مدنية بالعاصمة أبوظبي.

وأضاف البرلمان الروسي أن الأمر الأكثر إثارة للامتعاض هو أن "الهجوم جاء في الوقت الذي تمارس فيه الإمارات سياسة متسقة تهدف إلى صون السلام والاستقرار في منطقة الخليج، ومعالجة الخلافات الإقليمية الداخلية، وتقدم مساعدات إنسانية لا يستهان بها لعدد من الدول وتشارك في مشاريع إعادة إعمار اليمن".

وقال ليونيد سلوتسكي؛ رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، الهجمات الحوثية وقحة، معتبرًا أنها لا تخرق قواعد القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تقوض آفاق التسوية السلمية في اليمن، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقرارات المتخذة ضمن صيغة الحوار الوطني اليمني، وتظهر الحد الأقصى من عدم المسئولية. 

وأكد رئيس لجنة الشئون الدولية في البرلمان الروسي، إنه عوضًا عن بذل الجهود لإزالة التوتر، راهن مدبّرو الهجمات على المواجهة، بعيدًا عن التفكير في التبعات الإنسانية لمغامرتهم بالنسبة لليمن.

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