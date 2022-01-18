نشرة المرور.. كثافة متوسطة في حركة السيارات بالتزامن مع الذروة الصباحية

تشهد الميادين والشوارع بمحافظات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، كثافة مرورية متوسطة وزحام في حركة سير السيارات، بالتزامن مع الذروة الصباحية لتنقلات المواطنين لعملهم والطلاب لتأدية امتحاناتهم، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم حركة السيارات، وسحب الكثافة من الشوارع للتيسير على المواطنين في الوصول لوجهتهم بالسرعة المرجوة.

نشرة المرور

في محافظة الجيزة ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لشارع أحمد عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وفي القاهرة شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وكذلك في شوارع القاهرة حيث تظهر كثافات مرورية متحركة بشارع رمسيس في اتجاه العباسية وسيولة مرورية، كما شهدت كثافات بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور .

وتوجد بعض الأحجام عند كوبرى 15 مايو المتجه للزمالك، كذلك الأمر أيضا عند شارع السودان تحديدا أمام مترو الجامعة، بينما ظهرت بعض الأحجام أيضا عند محور الكورنيش القادم من المعادي وحلوان ومتجه لوسط المدينة، كذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلي ومتجه لمحور الفنجري.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متوسطة مرورية للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، سيولة مرورية، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة مدعومة بالمعدات والأوناش لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور من خلال التدخل السريع لسحب الكثافة المرورية ورفع آثار أعطال السيارات المفاجئة.