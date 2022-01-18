الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالتزامن مع أيامه.. 4 أبراج تتفق مع امرأة برج الدلو في العلاقات

الأبراج
الأبراج

أيام ونستقبل مواليد برج الدلو والتي تبدأ من 19 يناير إلى 18 فبرایر، وامرأة برج الدلو من الصعب إرضائها، ويجب أن تفعل ما بوسعك حتى ترضيها، ووفقا لموقع “aquariusman” أفضل تطابق لامرأة برج الدلو مع الأبراج التالية في العلاقات:

برج الجوزاء

الجوزاء والدلو هو اقتران جيد له الكثير من الإمكانات عندما يتعلق الأمر بالحب والرومانسية، إنهم يتعايشون مع طبيعة امرأة الدلو الهادئة التي تشعر بالانجذاب إلى مرونة رجل الجوزاء في كل شيء، وفي غضون ذلك يقدر الطريقة التي تحترم بها ذكاءه في كثير من الأحيان.

برج الميزان

يمكن للعلاقة بين برج الميزان والدلو أن تصمد أمام اختبار الزمن بسهولة، و بناءً على خصائص علاماتهم، فإن برج الميزان شخص هادئ ودبلوماسي، في حين أن امرأة الدلو ودودة وغير تقليدية ومتساهلة عندما يكون كلاهما في علاقة حب، يواجهان الحجج وسوء الفهم، ولحسن الحظ دائمًا ما تأتي الميزان وترى ما إذا حدث شيء بينهما.

 برج الحمل

معدل التوافق لهذين الشخصين واعد، هذه المباراة لديها الكثير من الاحتمالات لعلاقة سعيدة، وكلاهما شخص متفائل ويثق بيه، برج الدلو يحب تلك الطاقة الإيجابية بالنسبة لها، فإن ثقته وإشراقه هي ما يخدع في هذه العلاقة، ورجل الحمل هو النوع المنتهية ولايته والعفوي من الأشخاص الذين يمكنهم تعزيز طبيعتها المستقلة وحبها للحرية إلى أقصى الحدود، وبالإضافة إلى ذلك فهم مغامرون ويستمتعون بجميع أنواع الرحلات الغريبة معًا، وإنها منبثقة من مدى حيوية رجل برج الحمل وجدير بالثقة أيضًا.

برج القوس

يمتلك برج القوس العديد من الأشياء الرائعة التي يمكن أن تجذب فتاة الدلو إلى حياته بشكل طبيعي، وكونهم معًا بشكل رومانسي، يمكنهم أن يكملوا بعضهم البعض بالإضافة إلى إبراز أفضل ما في بعضهم البعض، والرجل يثير إعجاب المرأة بطبيعته السخية، ويجب أن أقول إن ذلك يتوافق جيدًا مع أسلوبها اللطيف.

برج الجوزاء مواليد برج الدلو وأمراة برج الدلو الصعب ارضائها تطابق لامرأة برج الدلو مع الأبراج التالية في العلاقات برج الميزان

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وائل لطفي

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