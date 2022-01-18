الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية يرسل هدايا لـ 15 الفا من العاملين بمكافحة كورونا

مون جيه إن
مون جيه إن

أعلنت الرئاسة بكوريا الجنوبية أن الرئيس مون جيه إن، سيرسل هدايا لما يقرب من  15 ألفا من العاملين بمجال مكافحة كورونا وأفراد من الطبقات المحتاجة بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة بالتقويم القمري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية" يونهاب".

ووفقا للوكالة الكورية، فان الهدايا ستشمل "المنتجات الرئيسية في الأقاليم مثل المشروبات التقليدية والعسل من كيمبو، وعصير برقوق من كوانغ يانغ، وعسل شيساندرا من مونكيونغ وكستناء بويو".

كما كتب الرئيس الكوري الجنوبي على بطاقة التهنئة المرفقة بالهدايا، عبارة باسمه وباسم زوجته تقول:" قبل العودة الى جوار الشعب في العام الأخير من الولاية، سأكمل أداء المهام لإدارة الدولة في كل يوم ثمين".

وقال أيضا في بطاقة التهنئة أن "هناك العديد من الإنجازات التي حققناها على الرغم من المصاعب، وسنتمكن من تحقيق قفزة عالية مثل نمر في العام الجديد".

وسوف تسلم الهدايا إلى "الطواقم الطبية في خطوط الحجر الصحي لمكافحة "كوفيد-19" وعاملين في ميدان تطعيم اللقاح ضد كورونا، المساهمين في حماية الوطن والطبقات التي تحتاج إلى العناية في فصل الشتاء".

يأتي هذا فيما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 700 ألف و102 إصابة، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.
 كما أضافت البلاد 45 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى .6378 وفيما يتعلق باللقاحات، فقد تلقى 58ر43 مليون شخص أو 84.94% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة التطعيم الكامل، بينما تلقى 23.74مليون شخص أو 46.3% جرعات تعزيزية.

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وائل لطفي

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