الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة سيدة شاركت في قتل شاب على كوبري قصر النيل

حبس سيدة
حبس سيدة

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة -ربة منزل- اشتركت مع آخرين في قتل عامل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خصومة ثأرية قامت على إثرها المتهمة باستدراج المجني عليه لمقابلته على كوبري قصر النيل وسلمته لأشخاص قاموا بإطلاق الرصاص عليه ثم تركوه وفروا هاربين، وقعت أحداث القضية في عام 2013.

وبحسب التحقيقات كان المجني عليه متهم بقتل نجل أحد المتهمين، وقرر المتهمون على إثر ذلك الثأر منه وقتله واتفقوا مع المتهمة على استدراجه إلى كوبري قصر النيل بحجة لقاء عاطفي.

في عام 2013 عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً من المواطنين، مفاده وقوع جريمة قتل أعلى كوبري قصر النيل، وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تبين وجود المجني عليه جثة هامدة وسط بركة من دمائه، متناثرة أجزاء من مخه على الأرض، وتطايرت عظام رأسه وسط ذهول وفزع المتواجدين أعلى كوبري قصر النيل.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 8 أشخاص بينهم وبين المجنى عليه خصومة ثأرية، حيث استدرجته المتهمة بحجة إقامة علاقة عاطفية وانتظره المتهمين أعلى كوبرى قصر النيل وأمطروه بوابل من الرصاص سقط على إثره قتيلًا.

محكمة عابدين جنايات القاهرة كوبري قصر النيل قتل

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وائل لطفي

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