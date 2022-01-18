السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء ، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

- التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل، وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة، وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ما سيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد، أن هناك استعدادات كبرى للتقلبات الجوية وهطول الأمطار، للتعامل الفوري مع أي عطل من أعطال الإشارات التي تنتج عن هطول الأمطار فى المحافظات.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، بشأن الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة والتصدي لأي أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه خلال فترة هطول الأمطار سيتم تقليل عدد القطارات العاملة على الخط، منعا لتعطل القطارات على الخط، وبالتالي وجود مرونة في الحركة خلال الطقس السيء.