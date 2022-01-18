الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تدين الاعتداء الحوثى على الإمارات

الحوثيين
الحوثيين

 أدانت الحكومة الموريتانية، بأشد وأقسى العبارات، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، كما تسبب في انفجار عدة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة.

وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان مساء اليوم الإثنين - وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وعليى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 5 وفيات و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مقابل 490 حالة شفاء، وذلك خلال 24 ساعة الفائتة.

 وأوضحت وزارة الصحة، في نشرتها اليومية الخاصة بالوضع الوبائي في البلاد، نقلته وكالة الأخبار الموريتانية، أنه تم إجراء 4295 فحصًا جديدًا، 446 منها عن طريق "PCR" و3849 عن طريق "TDR".

كما أوضحت الوزارة أنه بحصيلة اليوم يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في موريتانيا إلى 54991 إصابة مؤكدة، بينها 908 وفيات، و41800 حالة شفاء.

وكانت موريتانيا سجلت ، 3 وفيات و750 إصابة جديدة بكورونا، و313 حالة شفاء، وفق بيان وزارة الصحة الدوري.

يشار إلى أن السلطات الموريتانية أعلنت في نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري، فرض قيود جديدة على المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها منع الأطفال من دخول الأسواق وإلزامية ارتداء الكمامة فيها.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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