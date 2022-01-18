«مش كله ربو».. ما الفرق بين عدوى الجهاز التنفسى العلوى والسفلى؟

يعتقد البعض بأن "الربو" هو المشكلة المرضية الوحيدة التي تصيب الجهاز التنفسي، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فهناك الكثير من الأمراض التي تصيب هذا الجهاز الحساس بجسم الإنسان، نرصد لعضها وفقًا لما نشره الأطباء بموقع "health" الطبي.

ما الفرق بين عدوى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي؟

يشمل الجهاز التنفسي للجسم الأنف والجيوب الأنفية والفم والحلق والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين، حيث تؤثر التهابات الجهاز التنفسي العلوي على أجزاء الجهاز الأعلى من الجسم ، بما في ذلك الأنف والجيوب الأنفية والحلق، بينما تؤثر التهابات الجهاز التنفسي السفلي على الشعب الهوائية والرئتين.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي:

وتشمل أنواع عدوى الجهاز التنفسي العلوي نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب اللوزتين، التهاب الحنجرة والجيوب الأنفية، ومن أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي السعال الأكثر شيوعًا، فقد تؤدي التهابات الرئة أيضًا إلى انسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس وآلام العضلات والصداع.

عدوى الجهاز التنفسي السفلي:

التهابات الجهاز التنفسي السفلي تؤثر في رئتيك أو الشعب الهوائية التنفسية، حيث يمكن أن تكون ناجمة عن عدوى فيروسية مثل الأنفلونزا الشديدة أو الالتهابات البكتيرية مثل السل، وتشمل أعراض عدوى الجهاز التنفسي السفلي سعالًا شديدًا قد ينتج مخاطًا ، مما يسبب ضيقًا في التنفس وأزيزًا عند الزفير، ففي التقرير التالي نرصد أنواع التهابات الرئة.



السعال الديكي:

السعال الديكي، سببه جرثومة تسمى بـ"البورديتيلا" فهو سعال عنيف لا يمكن السيطرة عليه والذي يمكن أن يجعل التنفس صعبًا، حيث يمكن لأي شخص، بما في ذلك البالغين ، أن يصاب بالسعال الديكي ، لكن الرضع يتعرضون لخطر شديد بشكل خاص بل ويهدد حياتهم.

ويوصى الأطباء بضرورة تلقي لقاح السعال الديكي لكل من البالغين والأطفال، حيث يساعد في منع انتشار العدوى، حيث تتوفر اللقاحات ابتداءً من عمر شهرين، وتتطلب عادةً أربع جرعات إضافية على فترات منتظمة.

إنفلونزا الخنازير:

هومرض تنفسي يسببه فيروس الأنفلونزا H1N1 ، حيث تسمح جينات الفيروس بالعيش داخل مثل الإنسان والقط والكلب والقرد وغيرها.

كما هو الحال مع أي إنفلونزا موسمية ، يمكن أن تسبب أنفلونزا الخنازير الحمى وآلام الحلق والشعور العام بالتوعك والصداع والقشعريرة وآلام العضلات وآلام المفاصل، فقد تسبب عدوى الرئة هذه أيضًا القيء والإسهال.

انفلونزا الطيور:

إنفلونزا الطيور مرض يسببه أيضًا فيروس الأنفلونزا H5N1، غالبًا ما كان الأشخاص المصابون بإنفلونزا الطيور على اتصال وثيق بالطيور المريضة وفضلاتها ، أو على اتصال مباشر مع شخص آخر مصاب بالفعل بفيروس إنفلونزا الطيور.

ويمكن أن تسبب إنفلونزا الطيور الحمى وصعوبة التنفس والإسهال والصداع وآلام الجسم والارتباك والتهاب الحلق وسيلان الأنف، حيث يمكن أن تكون إنفلونزا الطيور مهددة للحياة.

الإنفلونزا عند الاطفال:

الإنفلونزا الموسمية هي مرض تنفسي حاد تسببه فيروسات الإنفلونزا A أو B وهي أكثر خطورة على الأطفال وكبار السن وذوي الجهاز المناعي الضعيف، حيث تنتشر من خلال الرذاذ المتولد في أي وقت يعطس فيه الشخص المصاب، وقد يتمكن الأطفال من نقل فيروس الإنفلونزا لمدة تزيد عن سبعة أيام، وقد لا تظهر أعراض الإنفلونزا على بعض الأشخاص المصابين.

يبدأ مرض الإنفلونزا بعد يوم إلى أربعة أيام من دخول الفيروس جسمك ، ويمكن أن يسبب الحمى والقشعريرة وآلام الحلق وسيلان الأنف أو انسدادها وآلام العضلات أو الجسم والصداع والتعب العام.



الإنفلونزا عند البالغين:

تحدث الإنفلونزا الموسمية، عند البالغين أيضًا بسبب فيروسات الإنفلونزا، حيث يمكن أن تكون الإنفلونزا غير متوقعة ويمكن أن تتراوح أعراض الإنفلونزا من خفيفة إلى شديدة، فغالبًا ما تكون أعراض الإنفلونزا عند البالغين مماثلة للأطفال، وهي الحمى والقشعريرة والتهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف وآلام العضلات أو الجسم والصداع.