الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولي عهد السعودية يدين هجوم الحوثى السافر على الإمارات

محمد بن سلمان ولي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، عن إدانته هجوم الحوثي السافر على المملكة والإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد بن سلمان، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحث الجانبان خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب محمد بن سلمان عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له السعودية والإمارات الشقيقة اليوم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في الإمارات.

وأكد محمد بن زايد ومحمد بن سلمان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفي محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة.

وشددا على أن هذا الأمر يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

مباحثات بين وزيري الخارجية السعودي والإماراتي

وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فيصل بن فرحان بن عبدالله بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأكد فيصل بن فرحان تضامن المملكة الكامل ووقوفها التام مع الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ. 

كما تقدم بالتعزية لأسر الضحايا ولدولة الإمارات حكومة وشعباً في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الحوثي الإمارات السعودية محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى

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