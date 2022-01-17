الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رانيا يوسف عن ارتداء ابنتها فستان دون بطانة: توجه رسالة للعالم

جريدة الدستور

قالت الفنانة رانيا يوسف إن ابنتها الصغرى أصرّت على ارتداء الفستان دون بطانة الذي تسبب في إثارة الجدل لتوجه رسالة للعالم.

وأضافت رانيا، خلال حوارها مع برنامج "مصر جديدة" الذي يبث على قناة ETC، مساء الإثنين: "ارتداء الفستان كان رسالة من بنتي للعالم، قالت لي مامي أنا حرة ألبس اللي أنا عايزاه، عاجبني الفستان وعارفة إنه هيبقى حلو عليا، قلت لها من حقك".

وتابعت": "الناس فهمتني غلط، البطانة ليست طبقة ثانية، لكن كانت شورت، وكان المصور لازم ينبهني إن الشورت طلع مكنش ينفع يصورني والشورت طالع".

التفاصيل…

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