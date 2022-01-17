الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من صرف الدعم النقدى «تكافل» من البريد غدًا

تكافل
تكافل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، غدًا الثلاثاء، من ماكينات الصرف الإلكترونية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه غدًا الثلاثاء، سيكون آخر أيام صرف الدعم النقدي "تكافل"، لمن يتقاضاه من مكاتب البريد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من صرف "كرامة".

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي 3.8 مليون حتى يناير الجاري بقيمة إجمالية تزيد على 1.5 مليار جنيه شهريًا.

وأوضحت التضامن، أن الفئات المستهدفة من تكافل وكرامة يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة  وهى “الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين و الشباب”.

شروط استمرار الدعم النقدي «تكافل»

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي 3 شروط لاستمرار الدعم، ومنها شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من ايام الدراسة، أما الشرط الثاني متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها  للوحدة الصحية 4مرات سنويا، كما وضعت الوزارة مؤخرًا شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

وأشارت إلى أن «تكافل وكرامة» برنامجا يستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وقد تضاعفت ميزانيته 5 مرات، لتصل حاليا إلى نحو 20 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى “2021- 2022”، مقارنة بحوالي 6.7 مليار جنيه فى 2014 مع انطلاق البرنامج.

 فيما أعلنت  وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين استمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ان كان حتى سن 18 عامًا، موضحة ان وزارة التضامن تستهدف خلال عام العام الدراسي 2021- 2022 دعم مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية.

 

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وائل لطفي

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