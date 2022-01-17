هل يحق للمدارس الخاصة والدولية تحويل الدراسة «أون لاين»؟.. وزير التعليم يجيب

بدأت بعض المدارس الدولية والخاصة في إبلاغ طلابها بعقد الدراسة «أون لاين» بسبب زيادة حالات «أوميكرون».

وتعليقًا على هذا الأمر، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح لـ«الدستور»: «هذا متاح لكل المدارس وفق تعليمات وزارة الصحة بشأن كورونا».

وأبلغت بعض المدارس الخاصة والدولية طلابها بتحويل الدراسة والمتبقي من الفصل الدراسي الأول «أون لاين» مثل الصفوف الابتدائية الاولي والمقرر انتهاء التيرم الأول لها قبل ٤ فبراير.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام، وتطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب».