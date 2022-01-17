زاهي حواس: سعيد بتواجدي مع الأثريين وتكريمهم في عيدهم

قال الدكتور زاهي حواس الخبير الأثري إنه سعيد بهذا اليوم لتكريم الأثريين واختيار يوم 14 يناير كعيد لكل الأثريين تقديرًا على جهودهم المبذولة لدعم القطاع الأثري.

وأضاف «حواس» خلال الاحتفال المقام الآن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أنه سيمنح جائزته لأفضل أثري وأفضل مرمم وأفضل متخصص في الآثار الإسلامية والجائزة قدرها 15000 جنيه لكل منهم؛ مصحوبة بشهادة تقدير.

وأشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى أن عام 2021، قد انتهى بمعدلات جيدة على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وسنبدأ العام الجديد بدفعة قوية خاصة أن العام الحالي سيشهد الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف أن القطاع السياحي والأثري يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد كبير من المتاحف الأثرية مثل «ملوي والفن الإسلامي وكوم أوشيم وسوهاج ومطروح وطنطا وتل بسطا».