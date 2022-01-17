الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زاهي حواس: سعيد بتواجدي مع الأثريين وتكريمهم في عيدهم

زاهى حواس
زاهى حواس

قال الدكتور زاهي حواس الخبير الأثري إنه سعيد بهذا اليوم لتكريم الأثريين واختيار يوم 14 يناير كعيد لكل الأثريين تقديرًا على جهودهم المبذولة لدعم القطاع الأثري.

وأضاف «حواس» خلال الاحتفال المقام الآن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أنه سيمنح جائزته لأفضل أثري وأفضل مرمم وأفضل متخصص في الآثار الإسلامية والجائزة قدرها 15000 جنيه لكل منهم؛ مصحوبة بشهادة تقدير.

وأشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى أن عام 2021، قد انتهى بمعدلات جيدة على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وسنبدأ العام الجديد بدفعة قوية خاصة أن العام الحالي سيشهد الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف أن القطاع السياحي والأثري يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد كبير من المتاحف الأثرية مثل «ملوي والفن الإسلامي وكوم أوشيم وسوهاج ومطروح وطنطا وتل بسطا».

 

مصر دار الأوبرا المصرية مقبرة توت عنخ امون المتحف القومي للحضارة الدكتور زاهى حواس المومياوات الملكية الحركة السياحية

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