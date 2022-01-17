«الزراعة» تنظم برنامجا تدريبيا حول التغذية العلاجية للتوعية بها

ينظم معهد تكنولوجيا الأغذية ممثلا في معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ التابع لوزارة الزراعة واستصلاح برنامجا تدريبيا بعنوان «التغذية العلاجية» خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الأربعاء المقبل، للتوعية بأنظمة التغذية العلاجية ورفع كفاءة المتدربين لتحقيق هذه الأهداف.

وقال الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد في تصريحات صحفية اليوم، إن البرنامج يهدف إلى المعرفة الكافية بعلم التغذية العلاجية ودوره في علاج الأمراض المختلفة وكذلك التعرف على الاحتياجات الغذائية وكيفية وضع نظام غذائي صحي لكل فئة مرضية.

وأضاف أنه يهدف للتعرف بتخطيط النظام الغذائي ومتطلبات الطاقة، باٌلإضافة إلى التعرف على مشاكل السمنة والنحافة وكيفية علاجها وتغيير حياة المريض، وتعليم المشاركين على الطرق المثلى لتطبيق مبادئ التغذية السليمة لعلاج الحالات التي تحتاج مراعاة غذائية خاصة.

وأوضح مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أنه سيتم التعرف على كيفية تأثير المرض على متطلبات الفرد للطعام، بحيث يكون لكل شخص نظام خاص يقابل الحاجات الغذائية والمتطلبات العلاجية له، بالإضافة إلى حساب الطاقة واٌلاحتياجات التغذوية لنظام صحي، وتوضح الأمراض المختلفة وكيفية التدخل التغذوي السليم لها.