الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفكار لديكورات المنزل في 2022

أفكار لديكورات المنزل
أفكار لديكورات المنزل

مع بداية العام يبحث الأزواج الجدد خاصة السيدات اللواتي يرغبن في تغير ديكور المنزل الذي لم يعد يواكب العصر، إلى آخر حديث، ومع بداية العالم هناك عدد من الديكورات التي تتماشى مع التطور الذي يشهده العالم عام 2022.

وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح حول أفكار الديكور الحديث لعام 2022 بحسب ما ورد في موقع «insider».

ويتوقع الخبراء في مجال الديكور أن نرى الاتجاه إلى الديكور الشعبي يتزايد خلال هذا العام بعد سنوات طويلة من الديكور الذي يعتمد في المقام الأول على ورق الحائط، حيث تسمح الحركة الألفيّة أيضًا باستكشاف الأسلوب الجديد الممزوج بالحنين إلى الماضي.

الاتجاه نحو الأثاث الصديق للبيئة والحيوانات الأليفة:

يعتبر معظم الناس حيواناتهم الأليفة جزءًا من عائلاتهم، وتمنح التصميمات الجديدة أصحاب الحيوانات «Barkitecture» شيئًا مريحًا للاسترخاء عليه وفي الوقت ذاته متماشيًا مع الديكور الذي ترغب فيه.

التصميمات الجديدة تدعم العمل من المنزل:

بدأ الناس يصبحون أكثر إبداعًا مع حلول العمل من المنزل، ويفكرون دائمًا في أن يكون المنزل أكثر راحة كي يلائم العمل من المنزل وكذلك الراحة والاسترخاء، يمكننا يتوقع خبراء الدسكور أن تستمر مطابخنا وخزائننا الواسعة في الخدمة المزدوجة كمكاتب مؤقتة.

وستستمر العديد من المطابخ ذات الطابع المفتوح في التكيف مع مساحات العمل البديلة، وفي ظل استخدام الأرفف الذكية، والميزات الموفرة للمساحة، والزوايا المكبرة، يمكن أيضًا أن تكون الخزائن الكبيرة بديلاً الأريكة في غرفة المعيشة.

ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كنت تملك مساحة إضافية أكبر داخل منزلك، فقد حان الوقت للتفكير بجدية في تحويل غرفة النوم الاحتياطية هذه إلى مكتب منزلي، والتوقف عن استخدام غرفة المعيشة للعمل خاصة في ظل تصاعد حالات العمل من المنزل.

الأثاث الدمياطي تصميبم الاثاث آخر صيحات اتجاهات الموضة الموضة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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