الداخلية تطلق المرحلة 21 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إطلاق المرحلة الـ21 من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لـ"عيد الشرطة"، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 18 يناير وتستمر لـ20 يومًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من "سلع غذائية (استراتيجية، أساسية)– سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى "خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية - أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر الشرقية– سبينيس – أسواق كازيون – الشرق - أكسيبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – الإمبراطور – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى – شركة الفيومى" تصل إلى "1063" منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية "moi.gov.eg".

كما نسقت قطاعات الوزارة مع مسئولى عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين لإنشاء 3 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتى الجيزة والقليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية- الصناعية" وبعض المستلزمات محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح بين 25% إلى 60%.

وتشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها المواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.