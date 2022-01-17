الحاج علي: الدورة 53 استكمالًا لمسيرة النجاح في الشكل والمضمون لمعرض الكتاب

شكر الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وزيرة الثقافة على تقديمها كل أنواع الدعم لإقامة الدورة 53 لمعرض الكتاب في موعده الأصلي وفقًا لأجندته الدولية، لا سيما في وقت قريب من إصرارها ودعمها إقامة الدورة الاستثنائية السابقة للمعرض التي كانت بمثابة قاطرة متميزة لمعارض الكتاب في العالم، وفتحت المجال لكي تصنع حراكًا ملحوظًا لسوق النشر في العالم كقوة دافعة ومحفزة له.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدروته الـ53 وتنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري حتى الـ7 من فبراير.

صورة من مؤتمر معرض الكتاب

ووعد رئيس هيئة الكتاب بأن تكون الدورة ٥٣ من المعرض استكمالًا لمسيرة هذا النجاح في الشكل والمضمون، حيث التركيز على كل مفردات الهوية المصرية ومستقبلها المنشود، مؤكدًا تضافر كل جهود الجهات المعنية داخل الوزارة وبالتنسيق مع وزارات أخري في العمل صوب أن يظل معرض الكتاب واجهة مصر المشرقة والمشرفة لها دائمًا.

وأعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن العديد من المستجدات منها استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي، بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة- ومنها المجال الثقافي والفكري.

صورة من مؤتمر معرض الكتاب

ويأتي معرض لقاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، الدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلي البنك الأهلى والشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.