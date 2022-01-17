الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الحاج علي: الدورة 53 استكمالًا لمسيرة النجاح في الشكل والمضمون لمعرض الكتاب

صورة من مؤتمر معرض
صورة من مؤتمر معرض الكتاب

شكر الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وزيرة الثقافة على تقديمها كل أنواع الدعم لإقامة الدورة 53 لمعرض الكتاب في موعده الأصلي وفقًا لأجندته الدولية، لا سيما في وقت قريب من إصرارها ودعمها إقامة الدورة الاستثنائية السابقة للمعرض التي كانت بمثابة قاطرة متميزة لمعارض الكتاب في العالم، وفتحت المجال لكي تصنع حراكًا ملحوظًا لسوق النشر في العالم كقوة دافعة ومحفزة له.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدروته الـ53 وتنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري حتى الـ7 من فبراير. 

IMG-20220117-WA0044
صورة من مؤتمر معرض الكتاب

 ووعد رئيس هيئة الكتاب بأن تكون الدورة ٥٣ من المعرض استكمالًا لمسيرة هذا النجاح في الشكل والمضمون، حيث التركيز على كل مفردات الهوية المصرية ومستقبلها المنشود، مؤكدًا تضافر كل جهود الجهات المعنية داخل الوزارة وبالتنسيق مع وزارات أخري في العمل صوب أن يظل معرض الكتاب واجهة مصر المشرقة والمشرفة لها دائمًا.

وأعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن العديد من المستجدات منها استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي، بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة- ومنها المجال الثقافي والفكري.

IMG-20220117-WA0042
صورة من مؤتمر معرض الكتاب

ويأتي معرض لقاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، الدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلي البنك الأهلى والشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب مؤتمر اعلان تفاصيل معرض الكتاب تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

دراسة: دخول 98% من السيدات الحوامل المصابات بـ«كورونا» العناية المركزية

«الصحة»: تطعيم المواطنين بأكثر من 60 مليون جرعة بلقاحات كورونا

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

الاتحاد الأوروبى: عمليات الإخلاء والهدم فى الشيخ جراح بالقدس المحتلة غير قانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا