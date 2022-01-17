محمود بكري يقترح إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم

تقدم محمود بكري عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم لتوعية المجتمع بالحفاظ على البيئة.

وقال «بكري»: «تواجه البشريّة اليوم أكبر تهديد بالتاريخ، التغير المناخي، الذي يكاد يكون مصطلحًا لا يعني الكثيرين في مصر ولكن تأثيره كبير وخطير على حياة الإنسان، فقد باتت ظاهرة التغير المناخي واحدة من أهم القضايا التي تشغل دول العالم، بسبب تداعياتها وتأثيراتها على البيئة، التي تشكل في مجملها خطورة على حياة الإنسان، لما ينتج عنها من ظواهر مثل الجفاف نتيجة تأثر الموارد المائية بتغير المناخ، والتصحر الذي يعني تحول رقعة الأراضي الزراعية إلى صحراء، إضافة إلى غرق كثير من المناطق نتيجة ارتفاع منسوب البحر، فضلًا عما أشارت إليه اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من وجود علاقة وثيقة بين تلك الظاهرة وانتشار الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والملاريا.. وغيرها، إلى جانب اندلاع الحرائق في الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتأثيرها على الأمن الغذائي للسكان في عدة بلدان، فوفقًا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر عام 2019، فقد عانى أكثر من 820 مليون شخص من الجوع بفعل تغير المناخ».

وأضاف: «أطالب بإدراج مقرر أو مادة التربية المناخية في برامج التعليم في مصر، واعتماد منهج لتدريسها بعيدًا عن الطرق التقليدية للتدريس التي تعتمد على التلقين والحفظ، حيث تستوجب التربية المُناخية اعتماد مُقاربة منهجية في تدريسها مبنية على دعم علاقة التلميذ بمحيطه الطبيعي وتمكينه من الأسس العلمية للتنمية المستدامة بصفة تدريجية، أي بداية من المرحلة الأساسية مرورًا بالمرحلة الإعدادية وصولًا إلى المرحلة الثانوية».

وأوضح أن الهدف من إدراج هذه المادة هو ترسيخ ثقافة التربية البيئية منذ الطفولة وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، كما سيعمل هذا المشروع التربوي الجديد على الموازنة من جهة بين الترفيهي والثقافي وبين النظري والتطبيقي من جهة أخرى، كما أطالب بإدراج هذه المادة في برامج التعليم العالي والجامعات لتوعية الشباب الجامعي بظاهرة التغيرات المناخية وتداعياتها على البيئة وحياة الإنسان.