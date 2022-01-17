بدء اجتماع «صحة الشيوخ» لمناقشة أزمة الزيادة السكانية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر اليوم الإثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.
وينعقد الاجتماع بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، للاستماع لرؤية الوزارة في كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية وتقديم المقترحات والحلول من وجهة نظر الوزارة، وتوضيح دورها فى مواجهة هذه القضية.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية، حيث استمعت اللجنة لرؤية وزارة الأوقاف بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.