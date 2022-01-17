بدء اجتماع «صحة الشيوخ» لمناقشة أزمة الزيادة السكانية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر اليوم الإثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وينعقد الاجتماع بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، للاستماع لرؤية الوزارة في كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية وتقديم المقترحات والحلول من وجهة نظر الوزارة، وتوضيح دورها فى مواجهة هذه القضية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية، حيث استمعت اللجنة لرؤية وزارة الأوقاف بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.