الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

بدء الاختبارات الإلكترونية لطلاب «تمريض عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت اليوم الإثنين الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الرابعة لكلية التمريض بجامعة عين شمس والتي أجريت بمعامل كلية الألسن، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود  نائب رئيس الجامعة  لشؤون التعليم والطلاب.

وأجرت الدكتور سحر موسى، عميد كلية التمريض، يرافقها  الدكتورة سحر ياسين، وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمعامل الامتحانات التي عقدت تحت إشراف  الدكتور منى عبد العال، مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة، والدكتورة فاطمة عطا، مدير وحدة الخدمات الإلكترونية بكلية التمريض، والدكتورة أسماء عبد الرحمن، مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التمريض، والدكتورة ريهام عطية والدكتور مجدي شعبان.

وخلال الجولة اطمأنت الدكتور سحر موسى على حسن سير أعمال الامتحانات وتوافر جميع التجهيزات اللازمة لإتمام الاختبارات الإلكترونية بأعلى مستويات الكفاءة التقنية، كما وجهت بتذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

وأوضحت أن كلية التمريض تجري الاختبارات الإلكترونية وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي، وما اتخذته جامعة عين شمس، من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وأشارت الدكتورة سحر موسى إلى أن الاختبارات الإلكترونية تستمر لمدة أسبوعين، حيث يؤدي الاختبارات 480 طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة، لافتة إلى أن طلاب كلية التمريض يؤدون الاختبارات الإلكترونية للعام الثالث على التوالي. 

امتحانات جامعة حلوان شئون التعليم والطلاب معامل تحقيق رئيس جامعة وزارة التعليم العالي

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