وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات جناح الطفل بمعرض الكتاب فى دورته الـ53

عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وبصحبتها الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاعة (5) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، والمخصصة لإقامة أنشطة الطفل، للوقوف على التجهيزات المُلحقة بها.

وأثنت «عبدالدايم» على مستوى التجهيزات والجهد المبذول من فريق العمل، مؤكدة الاهتمام الخاص بكل ما يُقدَم للطفل خلال هذه الدورة، والتي ستشهد العديد من الخدمات المتطورة تقنيًا وتنظيميًا.

وأضافت أنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية «الهولوجرام» في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد القاعة مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف، مُجسمة افتراضيًا باستخدام نظارات (3D)، وذلك في ضوء اهتمام الدولة ورعايتها للنشء والأجيال الجديدة ضمن خطط تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وكشفت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن العديد من المستجدات في الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل.

وأعلنت «عبدالدايم» عن إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، موضحة أن المشروع يبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و"رؤية".

وتوجهت وزيرة الثقافة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما وجهت الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، وقالت إنه بعد عامين من جائحة كورونا يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب ليُقام في موعده الأصلي خلال شهر يناير من كل عام.