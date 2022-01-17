الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي بمركز سمسطا (صور)

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي بمدينة سمسطا والذي تم تطويره ضمن 6 مراكز تكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية، بجانب إنشاء مركزين جديدين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية ببني سويف، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية، تيسيرًا على المواطنين ودعم الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الخدمية.

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محافظ  بني سويف

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي ودورة العمل المميكنة، وتبادل الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وإزالة أية معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين ،متابعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمواطنين المترددين على المركز.

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محافظ  بني سويف

واطمأن المحافظ على توفير البدائل الفنية لضمان استمرار الخدمة المقدمة للموطنين في حالة حدوث مشكلات فينة طارئة، حيث تأكد من توافر فلاشات الإنترنت بالشكل الكافي لتشغيلها في حالة انقطاع النت المركزي الخاص بالمنظومة المركزية للمركز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، موجهًا المكتب الفني بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مشرف المراكز التكنولوجية، بالتواصل مع المنظومة المركزية بوزارة التخطيط لإصلاح عطل فني وعمل الخدمة بكامل كفائتها.

واستمع المحافظ لموجز عن طبيعة وسير منظومة العمل المركز الذي يقدم العديد من  خدمات المحليات التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية، مثل طلبات:استخراج بيان صلاحية،ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات، إعلانات، تصاريح حفر، وغيرها من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.

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محافظ  بني سويف

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل.

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محافظ  بني سويف
بني سويف المواطنين محافظ بني سويف المراكز التكنولوجية الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية

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١٩٩٠-٢٠٢١

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