بمعرض للرسم والتنمية الفكرية.. إيران تحتفل بأولمبياد بكين الشتوية

أفادت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المعهد الإيراني للتنمية الفكرية للأطفال والشباب يعتزم الاحتفال بدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022 من خلال تنظيم معرض للرسم.

وأشارت الصحيفة الإيرانية، إلى أنه سيتم عرض اللوحات التي ابتكرها أعضاء كانون حول موضوعات الرياضات الشتوية والألعاب الأولمبية في العرض الذي يحمل عنوان “معرض رسوم الأطفال الإيرانيين أحلام الطيران”.

وسينظم المعرض الذي سيفتتح غداً الثلاثاء في صالة شاهد محمد طه في كانون تحت شعار “معا من أجل مستقبل مشترك”.

وأفادت الصحيفة، أن المعرض يهدف إلى تعزيز العلاقات الودية بين الشعبين الإيراني والصين، ورفع معرفة الأطفال الإيرانيين دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022، والألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين.

وسيقام المعرض، الذي يستمر حتى 19 فبراير، بمساهمة من جمعية الصداقة الإيرانية الصينية وسفارة الصين في طهران، وسيتم تكريم الأطفال المشاركين في المعرض خلال حفل الافتتاح الذي سيحضره دبلوماسيون صينيون ومسؤولون ثقافيون إيرانيون.

وتخطط إيران والصين للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية هذا العام، وتم بالفعل تنفيذ أجزاء من الخطط منذ عام 2021.

يُعد معرض اللوحات الفارسية الجاري تنفيذه في متحف مجموعة شنغهاي للفنون جزءًا من الخطط.

يعرض المعرض الذي يحمل عنوان “الكنوز الفارسية- معرض المنمنمات الإيرانية” مجموعة غنية إعارتها مكتبة ومتحف مالك الوطنية ومتحف رضا عباسي، وهما مركزان فنيان رئيسيان في طهران يحافظان على مجموعات غنية من اللوحات الفارسية.

كما تم إقراض عدد من الأعمال من قبل متحف أصفهان للفن المعاصر ومتحف قصر جهل سوتن في أصفهان.

المعرض، الذي سيستمر حتى 27 فبراير، يتم تنظيمه بمساهمة من القنصلية العامة لإيران في شنغهاي ومجموعة بوردبار في أصفهان.

في وقت سابق من أغسطس 2021، نظم مركز Powerlong للفنون في شنغهاي أيضًا معرضًا للأعمال الفنية الفارسية التقليدية والحديثة للاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين.