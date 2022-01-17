"النواب الليبي":على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الاثنين أنه على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها .

ونفي صالح - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية - القول بان المادة 12 من قانون الانتخابات والتى تنص على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات قد فصلت على رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية ، موضحا أن هذا تضليل وافتراء و ان تزامن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا سينتخب رئاسته في اول جلساته .

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقدم 100 شخصية للانتخابات الرئاسية هي سابقة على المستوى المحلي والدولي ودليل على حيادية نص المادة 12 من قانون الانتخابات وضرورتها ، موضحا أن المادة 12 تشجع وتعطي الفرصة للكفاءات الليبية التي تتولى مناصب عليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون خسارة مناصبهم.