الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر» تعتزم استثمار 520 مليون يورو في فرنسا لدعم إنتاج علاجات كورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت شركة "فايزر" العالمية لتصنيع الأدوية عزمها استثمار 520 مليون يورو على مدار 5 سنوات في فرنسا لدعم إنتاج وبحوث العلاجات ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث سيتم إنتاج جزء من العلاج المضاد لكورونا في موقع صناعي في إقليم (البرانس الأطلسية) بجنوب غرب فرنسا.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - أنها تستعد لتكليف شركة "نوفاسيب" الفرنسية المتخصصة بخدمات قطاع صناعة الدواء بجزء من الإنتاج العالمي من المكون الفعال لحبوبها المضادة لفيروس "كوفيد -19" المسمى (باكسلوفيد) بهدف الإنتاج على الأراضي الفرنسية.

وأضاف البيان أن الشركة تهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 120 مليون صندوق من هذا الدواء في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري.

يذكر أن (باكسلوفيد) هو دواء يعطى على شكل حبوب فموية للأشخاص المصابين بحالة خفيفة إلى متوسطة من "كوفيد-19" والمعرضين لتطوير مضاعفات صحية خطيرة تهدد حيواتهم.

نيويورك علاجات كورونا فرنسا فايزر الولايات المتحدة

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