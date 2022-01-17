الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة زائدة.. استعجال تقرير الصفة التشريحية في وفاة مدمن بحلوان

جثة
جثة

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، استعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة زائدة من مخدر الهيروين؛ تمهيدًا لحفظ القضية.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب بمنطقة حلوان، وأشارت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة.

نيابة حلوان الجزئية الصفة التشريحية استعجال شاب جثة حفظ القضية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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